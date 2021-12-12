BEM-BİR-SEN SAKARYA ŞUBESİ BİLAL SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

Belediye ve Özel İdare çalışanları Birliği Sendikası Sakarya Şubesi Akyazı Belediye Başkanı

Bu haber 2021-12-12 14:06:10 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Belediye ve Özel İdare çalışanları Birliği Sendikası Sakarya Şubesi Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti.

Sendika Sakarya Şubesi Başkanı Ahmet Öksüzali, Sendika yöneticisi olarak değerli Belediye Başkanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Ziyarette sayın başkanımız bize çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Biz de kendisine başarılar diledik. Dedi.

Belediye Başkanı Soykan da sendikacılarımızın ziyareti bizleri memnun etti. Karşılıklı bilgi alışverişi yapma imkanı bulduk. Dedi ve ziyaret için de teşekkür etti.

Bem-Bir- Sen Sakarya Şubesi Başkanı Ahmet Öksüzali Akyazı Belediyesine yaptıkları ziyarette sendika yöneticileri Osman Çevik ve Nuri Çatalçam da başkanlarına eşlik etti.