ALAAĞAÇLI GENÇLERE SPOR SAHASI

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Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesi muhtarı Zafer Karacan’ın
Bu haber 2021-12-12 13:34:07 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesi muhtarı Zafer Karacan’ın gençlere yönelik çalışması sürüyor.

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimiz gözbebeğimizdir. Onlar için yapacağımız her türlü çalışma bizim kutsal görevlerimiz arasındadır diyen Alaağaç Muhtarı Zafer Karacan, Akyazı Belediyemizle işbirliği içinde gençlerimize ve çocuklarımıza spor yapmaları için voleybol ve basketbol sahası yapmak için çalışma başlattık. Alana betonumuzu döktük ve kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunmak için kollarımızı sıvadık dedi. Mahalle muhtarı Karacan düşündüğümüz bu güzel hizmeti hayata geçirmek için bize katkı sunan genç ve dinamik belediye başkanımız Bilal Soykan ve ekibine teşekkür ediyorum demeyi de ihmal etmedi.
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