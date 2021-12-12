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İYİ PARTİ MAHALLE GEZİLERİNDE İLK DURAK BALBALLI

İYİ PARTİ MAHALLE GEZİLERİNDE İLK DURAK BALBALLI

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İYİ PARTİ MAHALLE GEZİLERİNDE İLK DURAK BALBALLI

İYİ Parti Akyazı İlçe Başkanı Fatih Çakmak beraberinde İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İlyas Aydın,
Bu haber 2021-12-12 13:31:42 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

İYİ Parti Akyazı İlçe Başkanı Fatih Çakmak beraberinde İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İlyas Aydın, Bekir Uzun,  Burhan Toksit ve Yaşar Kulaksız olduğu halde partilerinin mahalle çalışması kapsamında Balballı (Bedil Kadir bey, Bedil Tahir Bey) mahallesini ziyaret ettiler.

Her İki Mahallenin birlikte kullandıkları konuk evinde gerçekleşen ziyarette İYİ Partililere Bedil Kadir Bey Mahalle Muhtarı ERCAİ Pınar ev sahipliği yaptı. Bedil Tahirbey Mahalle muhtarı Coşkun Demir ise Özel işi nedeniyle mahalle dışında olduğu için gerçekleşen toplantıya katılamadı.

Olgun ve çok samimi bir havada gerçekleşen toplantıda  İYİ Partililer sürdürmekte oldukları çalışmalarla ilgili  bilgiler verdiler.

Onları dinleyen Balballı mahalle sakinleri de sordukları soruların cevaplarını da aldılar.

İlçe Başkanı Fatih Çakmak sohbet toplantısı sonunda Balballı sakinleri ve mahalle muhtarı Ercai Pınar’a ilgilelilerinden dolayı teşekkür etti.

 
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