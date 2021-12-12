Bu sabah Akyazı semalarındaki görüntüler tedirgin etti

Bu sabah saatlerinde Akyazı’da gökyüzünde oluşan görseller ilçe halkının tedirgin etti. Doğa olayını cep telefonlarıyla kaydeden bazı vatandaşlar ise ‘’Allah hayretsin’’ yazarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar
Akyazı’da sabah saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıl renkteki bulut kütleleri vatandaşlar tedirgin etti, Merkez Yeniköy ve Kuzuluk Mahallesinde yaşayan vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştılar.
Bazı vatandaşlar ise ‘’Bu sabah gökyüzü bu haldeydi Allah hayretsin inşallah’’ yazarak sosyal medya hesaplarından yayınladılar