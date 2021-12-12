İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SAVAŞÇI’DAN AKYAZI ZİYARETLERİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı Akyazı’daki Okul Müdürleri ile bir toplantı dolayısı

Bu haber 2021-12-12 12:58:26 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı Akyazı’daki Okul Müdürleri ile bir toplantı dolayısı ile geldiği Akyazı’da okul Müdürleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı sonrası yapılan sohbet toplantısının ardından okul inşaatları ve bazı okullara ziyaretler gerçekleştirdi.

Müdürü Savaşçı daha sonra da Kaymakam lık ve Belediyeye geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı; Akyazı Hükûmet Konağı ziyaretinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’I makamlarında ziyaret etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve ASSU Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı'nın da katıldığı sunum toplantısında Dokurcun bölgesine kazandırılması planlanan okul çalışmalarıyla ilgili ön görüşmeler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kaymakamı ziyareti sonrasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret etti.

Müdür Savaşçı, ilçede sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında sohbet edilen ziyarette yerel yönetimlerle eğitim arasındaki ilişkinin önemine değinerek eğitime verdikleri destek için Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teşekkür etti.