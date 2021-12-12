Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
İYİ PARTİ MAHALLE GEZİLERİNDE İLK DURAK BALBALLI

İYİ PARTİ MAHALLE GEZİLERİNDE İLK DURAK BALBALLI

Bu sabah Akyazı semalarındaki görüntüler tedirgin etti

Bu sabah Akyazı semalarındaki görüntüler tedirgin etti

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SAVAŞÇI’DAN AKYAZI ZİYARETLERİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SAVAŞÇI’DAN AKYAZI ZİYARETLERİ

Kaplıca evlerindeki yangın korkuttu

Kaplıca evlerindeki yangın korkuttu

BAŞKAN SOYKAN’IN ŞİLELİ MİSAFİRLERİ

BAŞKAN SOYKAN’IN ŞİLELİ MİSAFİRLERİ

KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANI YILDIRIM AKYAZI BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINI GEZDİ

KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANI YILDIRIM AKYAZI BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINI GEZDİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SAVAŞÇI’DAN AKYAZI ZİYARETLERİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı Akyazı’daki Okul Müdürleri ile bir toplantı dolayısı
Bu haber 2021-12-12 12:58:26 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı Akyazı’daki Okul Müdürleri ile bir toplantı dolayısı ile geldiği Akyazı’da okul Müdürleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı sonrası yapılan sohbet toplantısının ardından okul inşaatları ve bazı okullara ziyaretler gerçekleştirdi.

Müdürü Savaşçı daha sonra da Kaymakam lık ve Belediyeye geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü  Ebubekir Savaşçı; Akyazı Hükûmet Konağı ziyaretinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’I makamlarında ziyaret etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve ASSU Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı'nın da katıldığı sunum toplantısında Dokurcun bölgesine kazandırılması planlanan okul çalışmalarıyla ilgili ön görüşmeler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kaymakamı ziyareti sonrasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret etti.

 Müdür Savaşçı, ilçede sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında sohbet edilen ziyarette yerel yönetimlerle eğitim arasındaki ilişkinin önemine değinerek eğitime verdikleri destek için Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teşekkür etti.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
13:04 - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SAVAŞÇI’DAN AKYAZI ZİYA
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı Akyazı’daki Okul Müdürleri ile bir toplantı dolayı...
16:05 - ERGÜN ÖZTÜRK 64 YAŞINA BASTI
Akyazı’nın yetiştirdiği değerli Eğitimci , şimdilerin MHP’de siyaset yapmakta olan ...
20:04 - NAİM YOLCUNUN İLK ZİYARETÇİLERİ
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine...
21:05 - Soykan’dan Daloğlu’na Geçmiş olsun ziyareti
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde çatı onarımı yaparken...
21:02 - Durmuş ziyaretlerini sürdürüyor
Odasına kayıtlı üye ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. ...
23:11 - SANAYİ SİYESİ ESNAFI BURSA’YA GEZİ DÜZENLEDİ
Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Esnafı Bursa’ya gezi düzenledi....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ