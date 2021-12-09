Kaplıca evlerindeki yangın korkuttu

Akyazı Kuzuluk’ta bulunan kaplıca evlerindeki bir dairede elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre bu gün öğlen saatlerinde Akyazı Kuzuluk termal kaplıca evlerindeki bir dairede yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istediler.
Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu yangına müdahale ederek söndürdüler.
Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın sonrası dairede maddi hasarlar oluşurken Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı