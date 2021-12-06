UŞŞAKİ TARİKATI LİDERİNE 10 BUÇUK YIL HAPİS

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan

Bu haber 2021-12-06 21:24:11 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.