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UŞŞAKİ TARİKATI LİDERİNE 10 BUÇUK YIL HAPİS

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan
Bu haber 2021-12-06 21:24:11 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Uşşaki tarikatı lideri Eyyup Fatih Şağban, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk kesimindeki tarikat dergahında, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Eyyup Fatih Şağban hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI                                                                                                                                                                                                                                              Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılmasını, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise beraat kararı verilmesini talep etti.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI                                                                                                                                                                                                                            Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Eyyüp Fatih Şağban'ı “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise sanığın beraatine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ve Uşşaki tarikatı lideri olduğu ileri sürülen Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Fatih Nurullah takma adını kullanan Şağban'ın, olaydan sonra mağdur çocuğun babası ile arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımıştı.

Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.

Kızın babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.

Tarikat lideri, çocuk istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çaptırılmış ardından iyi hal indirimi uygulanarak cezası 10 yıl 5 aya düşürülmüştü. Hürriyeti tahdit suçundan da cezalandırılması istenen Fatih Nurullah, bu suçtan beraat etmişti.

 
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