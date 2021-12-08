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BAŞKAN SOYKAN’IN ŞİLELİ MİSAFİRLERİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya,
Bu haber 2021-12-08 19:29:57 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya,  Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Belediye Başkan danışmanı Rafet Avcı  Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret  ettiler.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın aslen Akyazı’lı olduğunu söylüyor İstanbul Şile’li misafirler hem Belediye Başkanının ilçesine gelerek  gezip görmek hem de belediye başkanı soykan’ı  ziyaret ederek kendisini tanımak istedik. Hoş sohbetin yanında  bizi mükemmel ağırlayışı için kendisine teşekkür etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da açıklamasında İstanbul Şişli’den gelen birbirinden değerli misafirlerini ağırlanmaktan büyük mutluluk duydum. Ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum dedi.
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