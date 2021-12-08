Öz İplik İş’ten üyelerine erken yeni yıl sürprizi

Öz İplik İş Akyazı şubesi İlçede faaliyet gösteren Fabrikalarda çalışan üyelerine yaklaşan

Bu haber 2021-12-08 18:39:59 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Öz İplik İş Akyazı şubesi İlçede faaliyet gösteren Fabrikalarda çalışan üyelerine yaklaşan Yılbaşı hediyelerini dağıtarak yeni yıllarını kutladı.

Öz İplik İş Akyazı şubesi ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan üyelerine yaklaşan yılbaşı nedeniyle çeşitli hediyeler dağıtarak yeni yıllarını kutladı.

Öz İplik İş sendikası Akyazı Şube başkanı Mustafa Doğan yaklaşan yeni yıl nedeniyle tüm çalışan üyelerimize her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşına sayılı günler kala hediyeler dağıtarak yeni yıllarını kutladık dedi.

Çak Tekstil işyeri temsilcisi Saime Elma sendikamız bu yılda yaklaşan yeni yıl nedeniyle sürpriz yaptı. Bu yılda tüm çalışanlarımıza sendikamızın göndermiş olduğu hediyeleri dağıttık oldukça mutlu oldular emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.