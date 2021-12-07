Akyazı güzelleşiyor

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Belediye başkanı Bilal Soykan İlçe merkezini alt ve üst yapılarını yaparak güzelleştirmeye
Bu haber 2021-12-07 17:14:48 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Belediye başkanı Bilal Soykan İlçe merkezini alt ve üst yapılarını yaparak güzelleştirmeye Ömercikler Mahallesinden başlamıştı. Bu Mahalledeki çalışmalarda artık sona gelindi ve tamamlanan yerler Akyazı’ya güzellik kattı.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ömercikler mahallesinde alt yapılarını tamamladığı cadde ve sokaklarda yol, parklanma alanları ve yaya geçitlerini çizgilerle belirleyince ortaya Akyazılıların beğendiği bir güzellik çıktı.

Bu güzelliği gören Ömercikler mahallisinin dışında kalan Akyazılılar darısı başımıza diyerek aynı çalışmaları kendi Mahallelerinde de beklediklerini ifade ettiler ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın nezdinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine tebrik ve teşekkürlerini sundular.

Çalışmaları çok yakından takip eden ve sık sık çalışma yapılan yerlerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan’da ortaya çıkan güzelliğin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi ve bu tür çalışmaların İlçe merkezindeki bütün Mahallelerde devam edeceği müjdesini verdi. Çalışma boyunca sabırları içinde Ömercikler Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

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