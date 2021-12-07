Cengiz Meslektaşlarını gezmeye devam ediyor

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz yaklaşan Oda seçimleri öncesi kayıtlı

Bu haber 2021-12-07 17:08:37 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz yaklaşan Oda seçimleri öncesi kayıtlı üyelerini bir bir gezmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Dokurcun Mahallesinde berberlik mesleğini icra eden Odası üyelerini ziyaret eden Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz beraberinde başkanvekili Mustafa Aydın olduğu halde bu defa da Küçücek Mahallesinde berberlik yapan İlhan Karaçayır, Ersin Kuru, Serdar Venedik ve Engin Biçer’i tek tek gezdi,isteklerini dinledi, sohbet etti ve Ocak-Mart 2022 ayları arasında yapılacak olan Oda seçimleriyle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduktan sonra Akyazı’ya geri döndüler.