Akyazı’da İcazet töreni

Akyazı Müftülüğü ile Kıraat Eğitim Derneğinin ortaklaşa düzenlediği icazet töreni 12 Aralık 2021 pazar günü DarülKurra Camiinde yapılacak.
Resül-Kurra Mustafa Demirkan riyasetinde yapılacak olan törende şeyh’ülkurra merhum Hüseyin Harputoğlu tarafından yetiştirilen son mezun 18 hafız aşere, takrib, tayyibe icazeti alacaklar.
12 Aralık 2021 Pazar günü saat 10.30 da başlayacak olan icazet törenini Haseki Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Aziz Çınar sunacak.
Program şöyle;
Açılış konuşması (İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir)
Misafir hocaların konuşmaları.
Misafir kuraların Kuran tilaveti.
Kursiyerlerin hatim tertibi.
İcazetnamenin okunuşu.
Dua.
Kurs iyerlere belge v e hediye dağıtımı.
İkram.
Yapılacak olan cazet töreninde Kurra hafız Metin Çakır (Fatih Cami İmam Hatibi) Kurra hafız İshak Danış (Büyük Çamlıca Cami İmam Hatibi) Kurra hafız Ferruh Muştuer (Ayasofya Cami İmam Hatibi) ve Kurra hafız Adem Saruhan (Orham Cami Müezzin-Kayyumu) Kuran-ı Kerim okuyacaklar.
İcazet ve belge alacak olan kurra hafızlar şunlar;
Arif Öztürk (Trabzon) Bilal Bektaş (Sakarya) Bünyamin Çelikkanat (Bayburt) Ebubekir Fevzioğlu (Sakarya) Enes Filizfidanoğlu (Sakarya) Erhan Güçlü (Bayburt) İbrahim Ethem Demirci (Sakarya) Kadri Akgün (Trabzon) Mahmut Emin Kurban (Düzce) MekselinaAhnef Keskin (Sakarya) Muhammet Aydemir (Giresun) Muhammket Deniz (Sakarya) Muhammet Emin Esmer (Sakarya) Muharrem Demiz (Sakarya) Mücahid Demirkol ( İstanbul) Numan Özdemir (Sakarya) Yavuz Selim Günkızıl (Sakarya) Yunus Süme (Erzincan)