GAZİANTEP’İN İKİ KAYMAKAMI AKYAZI’NIN MİSAFİRİ OLDU

Akyazı’nın eski kaymakamlarından Şehit Kamil İlçesi Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şahinbey İlçesi

Bu haber 2021-12-05 16:53:43 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın eski kaymakamlarından Şehit Kamil İlçesi Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şahinbey İlçesi Kaymakamı Tahir Şahin birlikte geldikleri Akyazı’da Belediye başkanı Bilal Soykan, Kaymakam Yakup Güney, Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve Şerefiye Muhtarı Mehmet taşkın tarafından ağırlandılar.

Akyazı eski Kaymakamı Ömer Kalaylı düzenlenen bir toplantı dolayısı ile İstanbul’a geldiklerini ve toplantı sonrası Gaziantep’e dönerken anılarını tazelemek ve eski dostlarını kısa süreli olsa da tekrar görmek ve hasret gidermek için meslektaşım Tahir Şahin’le birlikte Akyazı’ya uğradık. Bizleri Kuzuluk’ta ağırlama nezaketi gösteren Belediye Başkanı Bilal Soykan, Mehmet Çakmak ve Muhtar Mehmet Taşkın’a teşekkür ediyoruz. Onlarla görüşme imkanı bulduk. Anılarımızı tazeledik. Hasret giderdik. Dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan da değerli Kaymakamlarımızın İlçemizi ziyaret etmeleri bizi ziyadesi ile mutlu etti. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum dedi.