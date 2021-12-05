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ANNESİNDEN SONRA O KORONA KURBANI OLDU

28 gün önce Annesini toprağa vermişti oda aynı kaderi paylaştı
Bu haber 2021-12-05 16:48:31 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

28 gün önce Annesini toprağa vermişti oda aynı kaderi paylaştı

28 gün önce annesini Koronadan toprağa vermişti. 47 yaşındaki Ömer Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aslen Akyazılı olan İstanbul Kaynarca'da yaşayan anne Hanife Kaya, 28 gün önce tedavi gördüğü hastanede koronavirus nedeniyle yaşamını yitirmişti. Kaya'nın oğlu Ömer Kaya da annesinin vefat ettiği süreçte koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.Annesinin öldüğü kendisine söyleyenemeyen Ömer Kaya'da koronavirüse yenik düştü.

 Üç çocuk babası Ömer Kaya'nın cenazesi, saat 17.de  Yuvalak Orta Mahalledeki hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında annesinin yanında toprağa verildi.
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