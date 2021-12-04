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CUMHUR ORTAKLARININ VOLEYBOL MAÇI MHP’LİLERİN

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CUMHUR ORTAKLARININ VOLEYBOL MAÇI MHP’LİLERİN

Akyazı Belediyesi bünyesindeki Cumhur ortakları arasında kurulan iki voleybol takımı
Bu haber 2021-12-04 00:09:10 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi bünyesindeki Cumhur ortakları arasında kurulan iki voleybol takımı Atatürk kapalı spor salonunda  yapılan voleybol maçları kıran kırana geçti.

Bilal Soykan, Ahmet Yazıcı, Fatih Boztepe, Seçkin Yıldırım, Mehmet Fırat, Celal Yılmaz ve Muhammet Atılgan’dan oluşan  Belediye çalışanları ile  Furkan Çakıroğlu, Sedat Martin, Hasan Öztürk, Ersin Yaşar, Ömer Seven ve  Muhammet Yanar’dan oluşan MHP takımı arasında oynanan karşılaşmada ilk seti alan belediye takımı son üç setti rakibine kaptırınca kıran kırana geçen zevkli ve çekişmeli maçı MHP takımı kazandı.

Her iki takımın da centilmenliği elden bırakmadıkları, maksat spor olsun sloganı ile  oynadıkları müsabakalara  bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.

Daha önce oynanan ilk maçı da MHP takımı kazanmıştı.

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