BAŞKAN SOYKAN’DAN DÜNYA 2.Sİ AVUKAT BERKAY’I ÖDÜLLENDİRDİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Yunanistan’da düzenlenen Amatörler satranç şampiyonasında

Bu haber 2021-12-03 23:42:28 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Dünya 2.si olan aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Akyazı Belediyesi Başkan yardımcısı Ünal Gündüz’ün de yeğeni olan Sakarya Barosu Avukatlarında Berkay Çelik’i Makamında kabul etti ve kendisine elde ettiği başarı ve ziyareti nedeniyle günün anısı olarak plaket takdiminde bulundu.

Avukat Çelik ta satrançla ilgili içinde kitapların da bulunduğu çeşitli hediyeler vererek karşılık verdi.

Dünya 2. Si olma başarısı gösteren Avukat Berkay Çalik’in ziyareti ve başarısı beni ziyadesi ile sevindirdi diyen Belediye Başkanı Bilal Soykan Satranç sporu ve zeka oyununun Akyazı’da gelişimini sağlamak ve yayılmasını sağlamak için bu görüşmede iş birliği yapma kararı aldık. Dedi