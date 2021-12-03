AKYAZI’DA TARİHİ BİR GÜN YAŞADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Akyazı Belediyesinin ortaklaşa yapmayı planladıkları

Bu haber 2021-12-03 23:32:51 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

ve içinde gençlik merkezi, bin kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunan “Akyazı Spor Kompleksi” temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Temeli atılan tesis gerek işlevi, gerek alanı ve gerekse maliyet bakımından Akyazı’nın en önemli yatırımı olma özelliğine sahip oldu ve Akyazı teme atma töreni ile birlikte tarihi bir gün yaşamanın engin mutluluğunu yaşadı.

Düzenlenen temel atma töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Kürsüye ilk gelen isim Belediye Başkanı Bilal Soykan oldu. Soykan, Akyazı için çok önemli ve Akyazı’nın gelişimine büyüt katkı sağlayacak olan ve Akyazı’nın tarihinde en büyük yatırımı olarak değerlendirdiğimiz “Akyazı Spor Kompleksi” projemize katkı sağlayan ve temel atma törenimize katılarak bizleri şereflendiren misafirlerimize Akyazılılar adına ve belediye başkanı olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Törene katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da konuşmasında “bugün burada Akyazı olarak güzel bir günü birlikte geçiriyoruz. Temelini atacağımız tesisin hayata geçirilmesi ile gençlerimiz sporun her türlüsünü yapma şansı bulacak ve ileride Türküye, Avrupa, Dünya şampiyonları belki de bu tesislerde spor yapan gençlerimiz arasından çıkacaktır. O nedenle ben temelini atacağımız bu tesisi önemsiyorum ve emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kürsüye son olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım geldi. Vali Kaldırım konuşmasında şunları söyledi “ Sakarya marka şehir olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Şehirler artık kendi aralarında bir rekabet içindedirler. Sakarya dünya bisiklet şehri oldu. Taraklımız dünya çapında marka bir İlçemiz oldu. Sakarya 2 üniversitesi ile eğitimde öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Akyazı’mız yaylaları, ormanları, doğa güzelliğinin yanı sıra temelini atacağımız bu dev tesisle adından söz ettiren ve markalaşan bir İlçemiz oldu. Sakarya’mızın diğer İlçeleri de kendilerine has özellikleri ile kendilerini ispatlıyorlar ve markalaşıyorlar. Sakarya’mız tarımı, sanayisi, limanı, doğası, yaylası ve kaliteli iş gücüyle ülke genelinde çok önemli bir yere sahip ilimizdir ve biz bu durumdan büyük mutluluk duyuyoruz ve Valilik olarak da bu güzellikleri bir adım daha ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sakarya’mızdan çıkan şampiyonlar bizi son derece mutlu ediyor. Toprak Razgatlıoğlu’nun dünya şampiyonluğu bunun en açık bir delilidir. Bizler gençlerimize güveniyoruz ve onlar için ne yapsak azdır diyoruz” dedi ve temeli atılacak tesisin hayırlı olmasını temenni etti ve emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’in yaptığı duayla birlikte kurban kesimi yapıldı ve akabinde de Vali Kaldırım ve törene katılan protokol üyeleri birlikte tesislerin temeline ilk harcı koydular.

Temel atma törenine katılamayan Gençlik ve Spor Bakanı Mahmut Muharrem Kasapoğlu, MHP Grup Başkan vekili

Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar telgrafla belediye başkanı Bilal Soykan’ı kutladılar.

Temeli atılan spor kompleksi 8 bin M2 alan üzerinde yapılacak 43 milyon liraya mal olacak. Bunun 28 milyon lirası Spor Toto Teşkilat başkanlığından kalan 15 milyon lirasını da Akyazı Belediyesi karşılayacak.

Düzenlenen temel atma törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Milletvekili Kenan Sofuoğlu, es ki milletvekilleri Zihni Açba ve Ali İnci, SUBU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı, Erenler, Arifiye, Pamukova, Karapürçek Belediye Başkanları, Siyasi Partilerin ilçe başkanları, İl ve İlçelerden gelen daire müdürleri, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile kalabalık bir şekilde Akyazılılar katıldı.

Törene katılmak için temel atılacak alana gelen bazı muhalefet partisi ilçe başkan ve yöneticileri kendilerine yer ayrılmadığını gerekçe göstererek töreni izlemeden alandan ayrıldılar.