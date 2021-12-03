Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CUMHUR ORTAKLARININ VOLEYBOL MAÇI MHP’LİLERİN

CUMHUR ORTAKLARININ VOLEYBOL MAÇI MHP’LİLERİN

11 KÖYLÜ VATANDAŞA 11 TRAKTÖR

11 KÖYLÜ VATANDAŞA 11 TRAKTÖR

BAŞKAN SOYKAN’DAN DÜNYA 2.Sİ AVUKAT BERKAY’I ÖDÜLLENDİRDİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN DÜNYA 2.Sİ AVUKAT BERKAY’I ÖDÜLLENDİRDİ

AKYAZI’DA TARİHİ BİR GÜN YAŞADI

AKYAZI’DA TARİHİ BİR GÜN YAŞADI

Koronadan ölen 83 yaşındaki Beytullah Berber eşini böyle uğurladı

Koronadan ölen 83 yaşındaki Beytullah Berber eşini böyle uğurladı

BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Koronadan ölen 83 yaşındaki Beytullah Berber eşini böyle uğurladı

Akyazı Fatih Mahallesinde eşi ile birlikte yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı
Bu haber 2021-12-03 23:28:49 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Fatih Mahallesinde eşi ile birlikte yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki Nuriye Berber toprağa verildi. Koronavirüs nedeniyle evinde karantina altında olan eşi onu dualarla uğurladı

Akyazı Fatih mahallesi halkından Beytullah Berberin eşi, Yüksel Berber’in annesi, Emrullah Kadem,Ömer, Mustafa ve Berberin yengeleri Nuriye Berber yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle evde karantina altında bulunan Beytullah Berber eşi Nuriye Berber’in cenazesine balkondan eşlik ederek dualarla uğurladı.

Nuriye Berber’in cenazesi evinde saat 14.30’da alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
23:32 - Koronadan ölen 83 yaşındaki Beytullah Berber eşini böy
Akyazı Fatih Mahallesinde eşi ile birlikte yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı ...
20:11 - ERSOY KURUKUZ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Aslen Akyazı Kuzuluk şose mahalle halkından olup uzun yıllardan...
19:59 - FATMA SARI TOPRAĞA VERİLDİ
Kuzuluk şose mahalle halkından Mustafa Sarı’nın eşi futbol dünyasının...
19:07 - 3 yaşındaki Minik Ecrin Melek oldu
Akyazı Hasanbey Mahallesinde yaşayan Gürek ailesinin 3 yaşındaki Çocukları ...
00:55 - Dengesini kaybedip merdivenden düşmüştü. Dualarla topra
Akyazı Hastane Mahallesinde evinin giriş merdivenlerinden düşerek yaralanan ...
00:29 - KUZULUKLU KURUKUZ AİLESİ YASTA
Kuzuluk şose mahallesinde ikamet eden Akyazı Belediyesinden emekli imam Mustafa...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ