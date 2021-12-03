Koronadan ölen 83 yaşındaki Beytullah Berber eşini böyle uğurladı

Akyazı Fatih Mahallesinde eşi ile birlikte yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki Nuriye Berber toprağa verildi. Koronavirüs nedeniyle evinde karantina altında olan eşi onu dualarla uğurladı
Akyazı Fatih mahallesi halkından Beytullah Berberin eşi, Yüksel Berber’in annesi, Emrullah Kadem,Ömer, Mustafa ve Berberin yengeleri Nuriye Berber yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.
Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle evde karantina altında bulunan Beytullah Berber eşi Nuriye Berber’in cenazesine balkondan eşlik ederek dualarla uğurladı.
Nuriye Berber’in cenazesi evinde saat 14.30’da alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi