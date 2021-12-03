Koronadan ölen 83 yaşındaki Beytullah Berber eşini böyle uğurladı

Akyazı Fatih Mahallesinde eşi ile birlikte yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı

Bu haber 2021-12-03 23:28:49 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.