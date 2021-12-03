BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz beraberinde Yönetim Kurulu

Bu haber 2021-12-03 16:54:55 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Evren ile birlikte rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde yatmakta olan .Eryılmaz’ı hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Oda üyesi olan Cengiz Eryılmaz’ın 50 yıldan beri Berberlik yaptığını yapmakta olduğunu belirterek Cengiz Eryılmaz’ın mesleğinin duayenlerinden biri olduğunu söyledi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Arkadaşımızın en kısa zamanda iyileşerek aramıza katılması temennisinde bulunduk dedi.