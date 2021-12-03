Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

ERGÜN ÖZTÜRK 64 YAŞINA BASTI

ERGÜN ÖZTÜRK 64 YAŞINA BASTI

BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN CUMHUR ORTAĞI MHP’LİLERE ÇALIŞMALARINI GÖSTERDİ

BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN CUMHUR ORTAĞI MHP’LİLERE ÇALIŞMALARINI GÖSTERDİ

ERSOY KURUKUZ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

ERSOY KURUKUZ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

NAİM YOLCUNUN İLK ZİYARETÇİLERİ

NAİM YOLCUNUN İLK ZİYARETÇİLERİ

ORMANCILARDA ŞAMPİYON AKYAZI

ORMANCILARDA ŞAMPİYON AKYAZI

BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz beraberinde Yönetim Kurulu
Bu haber 2021-12-03 16:54:55 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Evren ile birlikte rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde yatmakta olan  .Eryılmaz’ı hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Oda üyesi  olan Cengiz Eryılmaz’ın 50 yıldan beri Berberlik yaptığını  yapmakta olduğunu belirterek Cengiz Eryılmaz’ın mesleğinin duayenlerinden biri olduğunu söyledi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Arkadaşımızın en kısa zamanda iyileşerek aramıza katılması temennisinde bulunduk dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Saglık haberleri
16:56 - BAŞKANINDAN ÜYESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Akyazı Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz beraberinde Yönetim Kurulu ...
00:29 - Hasanbey Mahallesinde COVİD aşısı yapıldı
Akyazı İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri Mahalle Mahalle dolaşarak COVİD 19 aşısı ...
22:28 - BAYRAM KUNDAKÇI KALP AMELİYATI GEÇİRDİ
Akyazı Milli eğitimde şube müdürlüğü yapan daha sonra İstanbul’a...
00:58 - SAĞLIKÇILAR AŞI YAPACAK KİMSE BULAMIYOR
Akyazı’da COVİD 19 aldı başını gidiyor. Her geçen gün yakalananların ve vefat edenlerin sa...
19:06 - YÜZME HAVUZU İÇİN İLK ADIM ATILDI
i Müdürlüğü tarafından ihale işlemleri hazırlanan Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne...
22:53 - SANAYİ ESNAFI AŞILARINI OLDU
Akyazı Sanayi Sitesi esnafı Sanayi sitesi Koruma, kollama ve yaşatma ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ