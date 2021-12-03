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ERGÜN ÖZTÜRK 64 YAŞINA BASTI

Akyazı’nın yetiştirdiği değerli Eğitimci , şimdilerin MHP’de siyaset yapmakta olan
Bu haber 2021-12-03 16:01:18 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın yetiştirdiği değerli Eğitimci , şimdilerin MHP’de siyaset yapmakta olan Belediye  Meclis üyesi Ergün Öztürk bugün 64 yaşına bastı.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve Belediye Meclis üyeleri Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin ve İksan Özcan onun için sürpriz bir doğum günü  kutlaması yaptı.

MHP’li arkadaşları hazırladıkları bir pasta ile Ergün Öztürk’in bürosuna gelerek arkadaşlarının yeni yaş gününü kutladılar.

“İyi ki doğdun Ergün” şarkısı  eşliği  ile mumları üfleyen Erün Öztürk arkadaşlarının bu sürpriz  yaş günü kutlamaları için teşekkür etti. Kestiği pastayı da arkadaşlarına ikram ett..
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