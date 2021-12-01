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ERSOY KURUKUZ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Aslen Akyazı Kuzuluk şose mahalle halkından olup uzun yıllardan
Bu haber 2021-12-01 20:04:09 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Akyazı Kuzuluk şose mahalle halkından olup uzun yıllardan beri Almanya’da yaşamını sürdüren Ersoy Kurukuz kronik hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

52 yaşında vefat eden Ersoy Kurukuz’un cenazesi Almanya’dan memleketi olan Kuzuluk’a  getirildi. Evinde alınan helallik sonrası getirildiği şose mahallesi camiinde  kılınan öğle ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Ersoy Kurukuz’un cenaze namazını emekli imam amca Mustafa Kurukuz kıldırdı. Amca Kurukuz cenazeye bizzat katılan telefon ve medya aracılığı ile taziyalerini bildiren akraba, eş, dost ve arkadaşlarımıza teşekkür ederek helallik istedi.
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