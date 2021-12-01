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ORMANCILARDA ŞAMPİYON AKYAZI

Sakarya Orman Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği futbol turnuvasında
Bu haber 2021-12-01 19:59:35 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Orman Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği futbol turnuvasında Final maçında Geyve Orman işletme müdürlüğünü 2-1 yenen Akyazı Orman İşletmesi turnuvanın şampiyonu oldu

Sakarya Orman Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği futbol turnuvasında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kurumlardan oluşan takımların mücadele ettiği futbol turnuvasında Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü takımı 29.11.2021 akşamı yapılan Final maçında Geyve Orman İşletme Müdürlüğü takımını 2-1 mağlup ederek Şampiyonluğu aldı.

Bölge Müdürü Ziya Polat şampiyonluk Kupasını Akyazı orman işletme müdürlüğü futbol takımının antrenörü Erkan Kılıç’ a vererek tebrik etti, ayrıca takım kaptanı Mustafa İskender ve oyunculara centilmence oynadıkları için teşekkür ettiler.
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