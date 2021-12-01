MS ODASI BAŞKANI SEZGİN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTI

“SANAYİ SİTEMİZİ BÜYÜLTÜN”

Bu haber 2021-12-01 19:56:24 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

“SANAYİ SİTEMİZİ BÜYÜLTÜN”

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş Küçük Sanayi Sitesi alan bakımından ve dükkan sayısı bakımından artık bize yani sanatkarlarımıza yetmiyor. O nedenle site alanımızın genişletilmesi şart oldu. Ayrıca sanatkarlarımızın ruhsat alırken yaşadıkları sorunların da giderilmesi isteklerimiz arasındadır. Bu isteklerimizi yerine getirecek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ile Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dır. Her iki Belediye Başkanımıza çağrıda bulunuyorum. “ Bize destek verin sorunlarımızı birlikte çözelim.” Dedi.

Akyazı Sanayi sitesinde mesleklerini icra etmekte olan danatkarlarla oda başkanları Sezgin Durmuş’un bu haklı isteklerini her iki belediye Başkanımızın çözmesini bekliyoruz. Siyerek başkanlarını bu konuda desteklediklerini söylediler.