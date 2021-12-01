SPOR KOMKLEKSİ TEMEL ATMA TÖRENİNE DAVET

Yıllardanberi yapıldı, yapılacak diye Akyazılıların özlemle beklediği

Bu haber 2021-12-01 09:45:44 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

Yıllardanberi yapıldı, yapılacak diye Akyazılıların özlemle beklediği spor komkleksi nihayet gerçek oluyor.

SPOR TOTO, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE AKYAZI BELEDİYESİ işbirliği ile yapılacak olan ve 1000 kişilik kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezinden oluşan spor komkleksinin temeli 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.00 te törenle atılıyor.

Tesisler Kapalıspor salonu yanındaki eski futbol sahasının üzerinde yapılıyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan geniş katılımlı bir davetli huzurunda yapılacak olan temel atma törenine tüm Akyazılıları davet ett.