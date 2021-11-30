İLÇE MERKEZİNDE YAŞAYAN AKYAZILILAR BIKTIK ARTIK DİYORLAR AMA

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Şehir Merkezinde ikamet eden çok sayıda vatandaş ücretsiz TIR ve ağır tonajlı kamyon parkı
Bu haber 2021-11-30 21:19:42 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Şehir Merkezinde ikamet eden çok sayıda vatandaş ücretsiz TIR ve ağır tonajlı kamyon parkı olmasına ve özellikle de evlerinin bulunduğu ara sokaklarda  park edilmesinden şikayetçiler. Ama yetkililerin bu konunun üzerine gitmiyor olmasından dolayı aynı sıkıntıyı yaşamaya zorlanıyor olmaktan bıktıklarını söylüyorlar.

Ağır tonajlı TIR ve Kamyonların sokaklarına gelişi güzel bırakıulması nedeniyle trafikte önemli derecede sıkıntı yaşandığını , dolayısı ile araç trafiği ve yaya trafiğinin aksamasına neden neden olduğunu belirten Akyazılılar hem yaşadıkları zorlukları  hem de o zorlukları delil olacak şekilde  fotoğraflar çekerek  basın kuruluşlarına göndererek basın mensuplarından destek istediler. Ve yetkililere de seslenerek  bizi bu sıkıntıdan kurtarın o araçları da ücretsiz parklara yönlendirin dediler.
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