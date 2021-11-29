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3 yaşındaki Minik Ecrin Melek oldu

Akyazı Hasanbey Mahallesinde yaşayan Gürek ailesinin 3 yaşındaki Çocukları
Bu haber 2021-11-29 19:04:20 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Hasanbey Mahallesinde yaşayan Gürek ailesinin 3 yaşındaki Çocukları olan Kalp yetmezliği nedeniyle altı aydır Ankara'da bir hastanede tedavi gören ve kalp nakli beklerken hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecrin Gürek toprağa verildi.

Akyazı Hasanbey Mahallesinde yaşayan Gürek ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ecrin, kalp yetmezliği nedeniyle Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyordu. 

Nakil için Ankara’da bir hastanede bekleyen minik Ecrin, hayata gözlerini yumdu.  Ecrin'in cenazesi bugün Hasanbey Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada alınan helallik ve Hasanbey Camiinde saat 11.00’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Baba İhsan Gürek mi,nik kızını kendi elleriyle toprağa verdi

 
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