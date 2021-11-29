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ERENLER BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ KILIÇ AKYAZI’DA BELEDİYE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

ERENLER BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ KILIÇ AKYAZI’DA BELEDİYE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

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ERENLER BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ KILIÇ AKYAZI’DA BELEDİYE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç geldiği Akyazı’da Başkan Bilal Soykanla birlikte
Bu haber 2021-11-29 00:29:21 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç geldiği Akyazı’da Başkan Bilal Soykanla birlikte sürmekte olan belediye çalışmalarını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla konuştu ve gezi boyunca da hem Fevzi Kılıç hem de Bilal Soykan’a vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.

Erenler Belediye Başkanı Kılıç Akyazı’da güzel işler oluyor, hizmetler ve yatırımlar gümbür gümbür geliyor. Akyazı güzelleşiyor. Bilal Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum dedi.                              

 Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan da katılacağı bir düğün nedeniyle ilçemize gelen ve bizi de ziyaret eden ve çalışmalarımızı gezip gören değerli Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’a bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum dedi.

 

 
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