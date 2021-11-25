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Akyazılılar Soruyor : Akyazı Belediyesi neden yok

Büyükşehir Belediyesi İlçemizin şirin mahallelerinden biri olan Pazarköy Mahallesinde
Bu haber 2021-11-25 01:57:17 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi İlçemizin şirin mahallelerinden biri olan Pazarköy Mahallesinde çok önemli çalışmalar yaptı ve mahalleyi güzelleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Pazarköy Mahallesinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarında Akyazı Belediyesi de büyük katkı sağladı ve el birliğiyle yapılan bu çalışmanın sonucunda da bugünkü Pazarköy Mahallesinde bugünkü güzellik ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen alt yapı ve sıcak asfaltla sonuçlanan üst yapı çalışmasında Pazarköy Mahallesinde ortayla çıkan güzellik sonrası Büyükşehir Belediyesi mahallenin üç yerine “daha rahat bir ulaşım için Büyükşehir’le yenilendi. Hayırlı olsun. Ekrem Yüce Sakarya Büyükşehir belediye başkanı” yazan tabelaları astırdı.

Pazarköy Mahallesinde yapılan çalışmalar sırasında Akyazı Belediyesinin o çalışmalara sağladığı katkıyı ve özellikle de gece gündüz demeden günlerce Pazarköy Mahallesinden ayrılmayan Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın Büyükşehir tarafından astırılan tabelalarda adının geçmiyor olması çalışmaları yakından takip eden Akyazılıları üzdü ve bu yapılana sadece “ahde vefasızlık” denir dediler. 

Akyazılılar olarak Büyükşehrin Pazarköy mahallemizdeki çalışmalarını takdirle karşılıyor ve kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz ama o çalışmalara büyük katkı veren Akyazı Belediyemiz başkanı Bilal Soykan’ın asılan tabelalarda adının geçmesini özellikle istiyoruz demeyi de ihmal etmediler.

 

 
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