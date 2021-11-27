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ADA GURME ŞARKUTERİ HİZMETE GİRDİ

Adapazarı yeni bir lezzetle daha tanıştı. Cevat Ayhan Fen Lisesi kimya öğretmeni
Bu haber 2021-11-27 21:08:34 eklenmiş ve 104 kez görüntülenmiştir.

Adapazarı yeni bir lezzetle daha tanıştı. Cevat Ayhan Fen Lisesi kimya öğretmeni Mehmet Serdar öncülüğünde Ahmet Sayın, Tabip Vergül ve Onursal Öcal’ın birlikteliğinde törenle faaliyete geçen Ada Gurme Şarkuteri geçtiğimiz gün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kalabalık bir davetlinin katıldığı açılış öncesi il müftüsü Hasan Başiş’in yaptığı duanın ardından Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın hayırlı olsun dilekleriyle hizmete açıldı.

Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı Altınova İş merkezinde hizmete açılan şarkuteri “ sofrana lezzet, Hayatına şifa kat” sloganı ile hizmete başlayan 4 ortak yöremizin ve ülkemizin değişik bölgelerindeki lezzetleri halkımızla buluşturacak. Kaliteden ödün vermeden en iyi hizmeti sunmayı kendilerine şiar edineceklerini  dile getirdiler.

Açılışı törenine Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemfar,il müftüsü Hasan Başiş,Uğur Okulları Müdürü Yavuz Müftüoğlu  ,Mali müşavir Cemil Kocacık, Altın Küre koleji müdürü Ahmet Sakarya,Neva Okulları  Müdürü Enver Ural,Sakarya Ada eksen kurucusu Yusuf Subaşı,Sakarya Çözüm eğitim kurumları müdürü Emine Yetim ve çok sayıda davetli katıldı.

Tesis sahipleri adına ortaklardan Mehmet Serdar şunları söyledi. Açılışımızı gerçekleştiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Müftümüz Hasan Başiş olmak üzere açılışımıza katılan herkese teşekkür ederiz dedi.
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