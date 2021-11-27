Soykan’dan Daloğlu’na Geçmiş olsun ziyareti

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde çatı onarımı yaparken

Bu haber 2021-11-27 21:02:49 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde çatı onarımı yaparken düşmesi sonucu yaralanan ve ayaklarında kırıklar oluşan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi yapıldıktan sonra evinde istirahata çekilen Akyazı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bugün değerli muhtarımızı ziyaret edip kendisine geçmiş olsun dileklerimi ve en kısa zamanda ayağa kalkıp işinin başına dönüp çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi temennilerimi ilettim dedi.

Muhtar Daloğlu da Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ziyaretinde memnunluk duyduğunu belirtti ve ziyareti için kendisine teşekkür etti.