Durmuş ziyaretlerini sürdürüyor

Odasına kayıtlı üye ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Bu haber 2021-11-27 21:01:25 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, bir süredir başlattığı Odasına kayıtlı üye ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Başkan Durmuş bu kez de Yahyalı Mahallesine gitti ve burada Mahalle sakinleri ile bir araya gelip onlarla hem sohbet etti hem de ikram edilen çaylarını içti.

Ziyaretle ilgili Başkan Durmuş şu açıklamayı yaptı.” Odamıza kayıtlı üyelerimizle bir araya gelme ziyaretlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyorum. Yahyalı Mahallemizde de Odamıza kayıtlı üyelerimiz var. Hem onları ziyaret edip hal hatırlarını sormak hem de Odamıza kayıtlı olmasalar da sanatkarlarımızla yakın temas içinde olan değerli mahalle sakinleri ile bir araya gelip sohbet edip çaylarını içmek için bu ziyareti gerçekleştirdim. Gösterdikleri yakınlık ve ikramları için Yahyalı Mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum”