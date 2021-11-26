AKYAZI SPOR KOMPLEKSİ PROJESİNİN TEMELİ 3 ARALIK CUMA GÜNÜ ATILIYOR

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Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ilçemize kazandıracağımız içerisinde Gençlik Merkezi,
Bu haber 2021-11-26 20:24:30 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ilçemize kazandıracağımız içerisinde Gençlik Merkezi, 1000 kişilik Kapalı Spor salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunan "Akyazı Spor Kompleksi"projesinin temeli 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.00'te Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonu yanında atılacak.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın Akyazı Halkı hizmetin en iyisine layık anlayışı ile yola çıktığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğünden aldığı desteklerle yatırımına başlanan "Akyazı Spor Kompleksi " projesi temel atma töreni yapılacak.

Yapılan zemin düzeltme ve güçlendirme çalışmaları sonrasında temel atma işlemi için hazır hale gelen Akyazı Spor Kompleksi inşaatı 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.00'te yapılacak temel atma töreni için geri sayıma başlandı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan “İlçemize sosyal ve kültürel anlamda yenilikler katacak, sporu ve sporcuyu seven ilçemiz için büyük öneme sahip olan, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte ilçemize kazandıracağımız içerisinde Gençlik merkezi, 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu barındıran Akyazı Spor Kompleksi’mizin temel atma törenini 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.00'te Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonu yanında gerçekleştireceğiz.

Halkımızın hizmetine sunulduktan sonra Ulusal ve Uluslararası birçok organizasyonda Ülkemize madalyalar kazandıracak ve çok sayıda Şampiyon sporcu çıkaracağına inandığımız Akyazı Spor Kompleksi inşaatının temel atma törenine tüm halkımız davetlidir.” dedi.
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