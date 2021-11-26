HASAN FEHMİ GÜNEŞ KARAPÜRÇEK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in

Bu haber 2021-11-26 12:06:54 eklenmiş ve 161 kez görüntülenmiştir.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in (87) cenazesi memleketi olan Karapürçek ilçesinde toprağa verildi.

Helallik alındı

Güneş'in cenazesi, Karapürçek ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından, Ali Paşa Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törende Güneş'in yakınları taziyeleri kabul etti. Güneş'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılım

Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.