Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HASAN FEHMİ GÜNEŞ KARAPÜRÇEK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KARAPÜRÇEK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

KONURALP İLKOKULUNDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUSU

KONURALP İLKOKULUNDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUSU

AKYAZI'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

AKYAZI'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

MÜFTÜLÜKTEN VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLÜT PROGRAMI

MÜFTÜLÜKTEN VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLÜT PROGRAMI

AKYAZI KIZILAY KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

AKYAZI KIZILAY KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

UĞUR KUŞ’UN BABA ACISI

UĞUR KUŞ’UN BABA ACISI

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KARAPÜRÇEK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in
Bu haber 2021-11-26 12:06:54 eklenmiş ve 161 kez görüntülenmiştir.

 

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in (87) cenazesi memleketi olan Karapürçek ilçesinde toprağa verildi.

Helallik alındı

Güneş'in cenazesi, Karapürçek ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından, Ali Paşa Merkez Camisi'ne götürüldü.  Burada düzenlenen törende Güneş'in yakınları taziyeleri kabul etti. Güneş'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılım

Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
12:11 - HASAN FEHMİ GÜNEŞ KARAPÜRÇEK’TE TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in...
17:27 - UĞUR KUŞ’UN BABA ACISI
Akyazı Belediyesi eski Fen İşleri Müdürü Uğur Kuş’un Babası İsmail...
17:34 - KUZULUK'LU UZUNGÜNGÖR AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN Ü
Aslen Akyazı Kuzuluk Şose mahallesi halkından olup uzun yıllardır İstanbul’da ikamet eden...
09:35 - Selman Demirtaş Ablasını toprağa verdi
Saadet Partisi eski ilçe başkanı ve belediye başkan adayı Selman Demirtaş...
19:48 - ALAATTİN YILDIRIM KORONA KURBANI
İnönü Mahallesi Ada caddesinde ikamet eden Merhum Ali Hoca Yıldırım’ın oğlu, ...
18:53 - Obezite hastası Fatih özel tabutla toprağa verildi
Akyazı’da yaşayan 269 kilo ağırlığında olan tedavi gördüğü hastanede hayatını...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ