KONURALP İLKOKULUNDA ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUSU

24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi İlçemizde de coşku ile kutlanırken

Bu haber 2021-11-24 22:47:20 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi İlçemizde de coşku ile kutlanırken Okullarda da coşkulu törenler düzenlendi.

Bu okullarımızdan biri de Konuralp İlkokulu idi. Her sınıf kendi düzeyinde öğretmenleri için hazırladıkları gösterilerle öğretmenlerine duygulu dakikalar yaşatmayı başardılar. Öğretmenlerinin ellerini öptüler, çiçeklerini verdiler, pastalar kesildi. Şiirler okundu şarkılar söylendi. Kutlamalar sırasında öğretmenlerin yaşadıkları duygulu dakikalar ise gözden kaçmadı.

Bir ara öğretmenlerin öğretmenler odasında bulundukları sırada öğrenciler ellerindeki öğretmenlerinin resimlerinin bulunduğu pankartlarla solona girmesi coşkuyu daha da artırdı. Öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok, pek çok severim, sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana . Okut, Öret ve nihayet yurda yarar bir insan et şarkısı ise duyguların doruk noktaya çıkmasına neden oldu.