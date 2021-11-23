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AKYAZI KIZILAY KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

AKYAZI KIZILAY KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

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AKYAZI KIZILAY KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Kızılay Akyazı Temsilciliğinin geçtiğimiz Kurban Bayramında vekalet yolu ile kurban kesim
Bu haber 2021-11-23 17:27:04 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Kızılay Akyazı Temsilciliğinin geçtiğimiz Kurban Bayramında vekalet yolu ile  kurban kesim kampanyasında 144 adet kurban bağışı ile 303 temsilcilik arasında Türkiye Birincisi ve 303 temsilcilikle tüm iller toplamında 566 şube ve temsilci arasında da Türkiye 42. Si olmuştu.

Akyazı Kızılay Temsilciliğinin bu başarısı Kızılay Genel Merkezinin 22.10. 2021 tarih ve E-541474-352.99-173739 sayılı yazıları ile ve Kızılay Genel Merkezi Genel Sekreteri Hüseyin Can İmzasıyla tescillenmiş ve onaylanmış oldu.

Akyazı Kızılay Temsilcisi Mustafa Birincioğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. 2Elde ettiğimiz bu başarıda gerek yurt içi ve gerek yurt dışı bağışta bulunan hemşehrilerimize  sonsuz teşekkür ederim”
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