ÖMERCİKLER MAHALLESİ ÖRNEK MAHALLE OLDU

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu haber 2021-11-22 17:48:25 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyenin Akyazı’nın ilçe merkezi baz alınarak nüfus ve alan bakımından en büyük mahallesi konumunda Ömercikler Mahallesinde başlattığı ç alışmalarda artık sona gelindi ve Mahalle örnek mahalle olma yolunda çok önemli bir adım atmış oldu.

Bir ay kadar önce başlatılan ve bugünlerde de son aşamasına gelinen Ömercikler mahallesinde özellikle alt yapıyla ilgili gerçekleşen çalışmalar ve akabinde başlatılan üst yapı (sıcak asfalt, bordür taşı döşemesi, asfaltlanan yollarda çizgi çalışmaları) bu mahallede ikamet eden sakinleri son derece mutlu etti.

Mahalle sakinleri Ömercikler Mahallesi olarak belediyemizden yıllar boyu alamadığımız ancak elzem olan çok önemli hizmetler aldık. Başkanımız Bilal Soykan ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bu çalışmalarda emek sarf etmiş herkese Mahalle sakinleri olarak teşekkür ediyoruz aç ıklaması yaparken ilave olarak da Mahallemizde gördüğümüz bu güzelliklerin İlçemize bağlı tüm mahallerimizde görmekte nasip olur diyerek sadece kendilerini değil, tüm Akyazı’yı düşündüklerini de ispatlamış oldular.

Belediye Başkanı Bilal Soykan Ömercikler Mahallesi çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Hedefimiz İlçemizde yaşamakta olan insanlarımıza güzel ve kaliteli hizmetler sunmaktır. Ayrıca Akyazı çok önemli bir noktada kurulmuş şirin bir ilçedir. İlçe merkezi itibarıyla sürdürmekte olduğumuz çalışmalar Ülke ve Bölge ulaşım ana planı içinde İlçe gelişimine katkı sağlayacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu doğu giriş çıkış kavşak noktasında bulunan Akyazı’mız ana ulaşım ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahiptir. Tarihi ipek yolu üzerinde kurulu bulunan güzel ve şirin ilçemiz Türkiye ana ulaşım ağı içerisinde çok önemli stratejik bir özelliği de sahiptir. Amaç ve hedeflerimizden biri de Ömercikler Mahallemizde başlattığımız bu çalışmaları diğer Mahallelerimizde de sürdürmek ve Akyazı’yı çok güzel ve sorunsuz bir şehir yapmaktır. Çünkü güler yüzlü ve hayır duaları bol olan Akyazılı hemşerilerimiz bu güzelliklere hatta daha fazlasına layıktırlar”