KUZULUK'LU UZUNGÜNGÖR AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Aslen Akyazı Kuzuluk Şose mahallesi halkından olup uzun yıllardır İstanbul’da ikamet eden

Bu haber 2021-11-22 17:29:41 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.