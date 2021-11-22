KUZULUK'LU UZUNGÜNGÖR AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Aslen Akyazı Kuzuluk Şose mahallesi halkından olup uzun yıllardır İstanbul’da ikamet eden Arifiye İlköğretmen Okulunun ilk mezunlarından Emekli öğretmen hayrettin Uzungüngör vefat etti.
İstiklal Savaşı Gazisi merhum Hüseyin Uzungüngör’ün oğlu, Hünkar, Azem ve Şenol Uzungüngör’ün abileri,Evren Uzungüngör’ün babası olan Hayrettin Uzungüngör’ün cenazesi Gazi Süleyman paşa caminde kılınan ikindi namazı vr cenaze namazını mütakip Kuzuluk Şose mahallesi aile mezarlığında defnedildi.
Merhum Hayrettin Uzungüngör Kuzuluk ve Konuralp İlkokulunda uzun yıllar görev yapmıştı.
Kendisine Cenabı Allah’tan rahmet yakınları, sevenleri ve milli eğitim camiasına sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI