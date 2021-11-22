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Selman Demirtaş Ablasını toprağa verdi

Selman Demirtaş Ablasını toprağa verdi

Selman Demirtaş Ablasını toprağa verdi

Saadet Partisi eski ilçe başkanı ve belediye başkan adayı Selman Demirtaş
Bu haber 2021-11-22 09:32:52 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Saadet Partisi eski ilçe başkanı ve belediye başkan adayı Selman Demirtaş Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 53 yaşındaki ablası Zehra Demirtaş Zelyurt’u toprağa verdi.

Konuralp Mahallesi (Bakan sokak) halkından merhum İsmail Demirtaş'ın kızı, Emin ve Abdullah Demirtaş’ın kız kardeşleri, Saadet Partisi Akyazı eski ilçe başkanı ve belediye başkan adayı Selman Demirtaş'ın ablası, Murat Zelyurt’un eşi Zehra Demirtaş Zelyurt geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün hanesinde alınan helallik ve Gazi Süleyman paşa caminde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aile mezarlığında toprağa verildi
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