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Batakköy Şehitler Cami temeli atıldı

Batakköy Şehitler Cami temeli atıldı

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Batakköy Şehitler Cami temeli atıldı

Akyazı Batakköy Mahallesinde yapıma başlatılan Şehitler Cami temeli
Bu haber 2021-11-19 22:16:25 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Batakköy Mahallesinde yapıma başlatılan Şehitler Cami temeli Belediye başkanı, İl Müftüsü, İlçe Müftüsü ve vatandaşların katıldığı törenle temeli atıldı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Hasan Başiş, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, belediye başkan yardımcıları ve muhtarlar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inşa edilecek olan Batakköy Şehitler Camiinin temel atma töreni gerçekleşti.

Batakköy Mahallesi Cami ve Kuran kursu derneği başkanı Mehmet Kılıçkerser’inb ev sahipliği yaptığı açılış sonrası katılımcılara ikramlarda bulundular
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