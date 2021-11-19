ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

Onarmak için çıktığı çatıdan düşen Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu, Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu dengesini kaybedince çatıdan düştü,Daloğlu’nun düştüğünü fark eden yakınları Ambulans çağırdılar.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri Muhtar Daloğlu’na ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.
Burada yapılan müdahaleler sonrası iki bacağında da kırıklar tespit edilen Yongalık Muhtarı Hasan Daloğlu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi