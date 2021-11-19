ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

Onarmak için çıktığı çatıdan düşen Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu

Bu haber 2021-11-19 11:40:47 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.