Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

İMKANI OLAN BIRAKSIN, İHTİYACI OLAN ALSIN

İMKANI OLAN BIRAKSIN, İHTİYACI OLAN ALSIN

BAKAN YARDIMCISI HASAN ALİ ÇELİK’TEN AKYAZI’YA ZİYARET

BAKAN YARDIMCISI HASAN ALİ ÇELİK’TEN AKYAZI’YA ZİYARET

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİLER

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİLER

MHP İL BAŞKANI AKAR AKYAZI’DA

MHP İL BAŞKANI AKAR AKYAZI’DA

ALAATTİN YILDIRIM KORONA KURBANI

ALAATTİN YILDIRIM KORONA KURBANI

ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ

Onarmak için çıktığı çatıdan düşen Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu
Bu haber 2021-11-19 11:40:47 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

 

Onarmak için çıktığı çatıdan düşen Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu, Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu dengesini kaybedince çatıdan düştü,Daloğlu’nun düştüğünü fark eden yakınları Ambulans çağırdılar.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri Muhtar Daloğlu’na ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Burada yapılan müdahaleler sonrası iki bacağında da kırıklar tespit edilen Yongalık Muhtarı Hasan Daloğlu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
11:42 - ALLAH KORUDU VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ
Onarmak için çıktığı çatıdan düşen Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahalle Muhtarı Hasan Daloğlu...
18:00 - İMKANI OLAN BIRAKSIN, İHTİYACI OLAN ALSIN
Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği yönetim Kurulu...
17:57 - BAKAN YARDIMCISI HASAN ALİ ÇELİK’TEN AKYAZI’YA ZİYARET
Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili ...
17:53 - MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİLER
Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Mahalle Muhtarlarının ...
16:36 - Çocukları bekleyen tehlike
Akyazı Ada Caddesi Tarım kredi market yakınlarında kaldırım üzerindeki ...
16:02 - DÜZCE MERKEZLİ 2 DEPREM KORKUTTU
Akyazı saat 16 sıralarında meydana gelen Düzce merkezli 2 depremle sarsılırken...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ