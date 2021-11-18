İMKANI OLAN BIRAKSIN, İHTİYACI OLAN ALSIN

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Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği yönetim Kurulu
Bu haber 2021-11-18 17:57:17 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği yönetim Kurulu Üyesi Murat Çakmakçı geçtiğimiz ay başlattığı “ imkanı olan bıraksın ihtiyacı olan alsın” yardım kampanyası büyük ilgi görüyor ve yardımlar artarak devam ediyor.

Muhtar Murat Çakmakçı muhtarlık binası yanında kurdukları dolaba imkanı olan vatandaşları her türlü yiyecek ve kullanılması gereken temel ihtiyaç maddelerini bırakarak ihtiyaç sahibi insanları sevindiriyor olmalarını taktirle karşılandırdıklarını belirterek katkı veren herkese teşekkür etti.

 
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