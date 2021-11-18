BAKAN YARDIMCISI HASAN ALİ ÇELİK’TEN AKYAZI’YA ZİYARET

Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili

Bu haber 2021-11-18 17:53:35 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili Hasan Ali Çelik, Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti ve Ömercikler Mahallesi’nde devam eden güzelleştirme çalışmalarını inceledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya eski Milletvekili Hasan Ali Çelik Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Soykan ziyaret sonrasında Hasan Ali Çelik’e Ömercikler Mahallesi’nde devam eden ‘Çarşı İçi Güzelleştirme’ projesini gezdirdi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Akbelde AŞ. Genel Müdürü Feyzi Bora’nın da eşlik ettiği Çelik ve Başkan Bilal Soykan esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundular.

Çarşı içinde yapılan incelemelerin ardından Hasan Ali Çelik, Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Akbelde AŞ. Genel Müdürü Feyzi Bora, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar’ı ziyaret ettiler.