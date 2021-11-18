MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİLER

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Mahalle Muhtarlarının

Bu haber 2021-11-18 17:51:45 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Mahalle Muhtarlarının sıkıntı yaşadıkları konularda bilgilendirme yapmaları hususlarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile AFAD’a yaptıkları müracaat üzerine her iki kurum yetkilileri Akyazı’ya gelip Akyazı Mahalle muhtarlı ile birlikte çalıştay yapıp muhtarlara görev alanları hakkında geniş bilgiler verdiler.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde yapılan ve Mahalle Muhtarları, azaları ile katıldıkları çalıştayda İl Göç idaresi Müdürü Hülya Korkut , Suriyeliler başta olmak üzere yabancı uyruklular hakkında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili, AFAD yetkilileri de olası bir afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak toplantıya katılanları bilgilendirdiler.