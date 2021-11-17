ALAATTİN YILDIRIM KORONA KURBANI

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İnönü Mahallesi Ada caddesinde ikamet eden Merhum Ali Hoca Yıldırım’ın oğlu,
Bu haber 2021-11-17 19:46:29 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

İnönü Mahallesi Ada caddesinde ikamet eden Merhum Ali Hoca Yıldırım’ın oğlu, Osman ve Fatih Yıldırım'ın babaları olan yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tadavi gördüğü hastanade hayatını kaybeden Alâeddin Yıldırım dualarla toprağa verildi

İlçemiz Eşraflarından, İnönü Mahallesi Ada caddesinde ikamet eden Merhum Ali Hoca Yıldırım’ın oğlu, Merhum Ahmet, merhum Cevat, merhum Mustafa, Ali İhsan, Mehmet, Ali Hikmet ,Hasan, Sakarya eski Vekili  Recep Yıldırım'ın kardeşleri, Osman ve Fatih Yıldırım'ın babaları, Cengiz Seckin'in kayınpederi Alâeddin Yıldırım vefat etmiştir.

 

Cenazesi bugün saat 17:00’de İnönü Mahallesi Ada Caddesi hanesi önünde kılınarak merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
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