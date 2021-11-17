ASAKYAZI’YA BAKLAVA İKRAMI

Akyazı Özel İlgi Öğretim Kursu işletmecisi eski Futbolcu Murat Öz As Akyazıspor antrenmanına

Bu haber 2021-11-17 16:46:55 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Özel İlgi Öğretim Kursu işletmecisi eski Futbolcu Murat Öz As Akyazıspor antrenmanına giderek sporculara baklava ikramında bulundu.

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazıspor antrenmanına giden ilçede ve bölgede uzun yıllar Futbol oynamış olan Akyazı Özel İlgi Öğretim Kursu işletmecisi olan Murat Öz ve Okul idarecileri sporculara Baklava ikram edip başarı dileklerinde bulundular.

Akyazı Özel İlgi Öğretim Kursu işletmecisi ve eski futbolcu Murat Öz ilçemizin güzide spor kulüplerinden As Akyazıspor’umuza yeni sezonda destek olmak ve başarı dileklerimizi sunduk inşallah o sene bu sene olur Akyazı’mız üst liglerde temsil edilir dedi.