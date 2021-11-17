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Çocukları bekleyen tehlike

Akyazı Ada Caddesi Tarım kredi market yakınlarında kaldırım üzerindeki
Bu haber 2021-11-17 16:35:15 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesi Tarım kredi market yakınlarında kaldırım üzerindeki Telekom direğinin destek telleri her an yoldan geçen bir Çocuğa zarar verecek durumda.

Akyazı Yunus Emre Mahallesi Ada Caddesi Tarım Kredi kooperatifi marketi yakınlarında kaldırımda Telekoma ait olduğu söylenen direğin destek çelik halatının ucunda bulunan teller tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Küçük bir Çocuğu boyuyla eşdeğer yükseklikte olan çelik teller kaldırımda yürüyen bir Çocuğa zarar verecek şekilde duruyor.

Çevredeki vatandaşlar açık şekilde duran çelik tellerin kaldırımda yürüyen bir Çocuğun yüzüne Allah korosun gözüne takılırsa bunun sorumlusu kim olacak, Yetkilisi kimler ise bir önce bu telleri onararak tehlike olmaktan çıkarmalı diyerek tepki gösterdiler
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