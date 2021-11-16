BELEDİYE TRAFİK PARK ŞENLENDİ

Okulların 1 haftalık tatile girmesi ile Belediyemizin Trafik Eğitim Parkı çocukların

Bu haber 2021-11-16 11:05:09 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Okulların 1 haftalık tatile girmesi ile Belediyemizin Trafik Eğitim Parkı çocukların sesleri ile şenlendi????

Minik misafirlerimiz Trafik eğitim parkımızda hem eğleniyor, hem de trafik kurallarını öğreniyorlar.

Trafik Parkımız; Yatay-Düşey Trafik İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemleri, Yaya Geçitleri, Hemzemin Geçit, Yaya Kaldırımları ve benzeri trafik oluşumlarını içeren Eğitim Pisti ve eğitim sınıflarından oluşan trafik parkımız daima çocuklarımıza hizmet etinde olup, trafik eğitimi alamayacak daha küçük çocuklarımız içinde çocuk oyun grubumuz mevcuttur.