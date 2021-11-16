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Sanayinden bakımdan çıkmıştı yolda alev aldı

Akyazı Sanayisinde bakım yapılan Otomobil sanayi çıkışında Ada Caddesi Yeni
Bu haber 2021-11-16 11:03:26 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sanayisinde bakım yapılan Otomobil sanayi çıkışında Ada Caddesi Yeni Cami mevkiinde yolda seyir halindeyken alev alıp yandı.

Akyazı Sanayi sitesinde bakım yaptıktan sonra yola çıkan Otomobil Ada Caddesi Yeni Cami mevkiinde alev topuna döndü.

Yanan Otomobile ilk müdahale vatandaşlardan geldi Yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırlarken yoldan geçmekte olan Beton Pompa aracın sürücüsü su tutarak aracı söndürme çalışmalarına destek verdi.olay yerine çağrılan İtfaiyede müdahale ederek yangını söndürülürken yanan Otomobil kullanılmaz hale geldi.
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