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Otomobil Kamyonun altına girdi 1 yaralı

Akyazı Ada Caddesi Kapalı Spor salonun yakınlarında Otomobil yol kenarında
Bu haber 2021-11-16 10:54:08 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesi Kapalı Spor salonun yakınlarında Otomobil yol kenarında park halindeki Kamyona arkadan çarptı. Kazada Otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere Kaza göre Akyazı Ada Caddesi Kapalı spor salonun girişinde meydana geldi.Akyazı istikametinden Kuzuluk istikametine seyir halindeki 41 AZ 8**plakalı Otomobil Kapalı spor salonu girişinde yol kenarına park eden kamyona arkadan çarptı.Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayı duyan çevre sakinleri yardıma koşarken Ambulans ve Polis ekiplerindende yardım istediler,Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken Polis ekipleride kaza hakkında inceleme başlattılar.
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