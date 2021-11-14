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SANAYİ SİYESİ ESNAFI BURSA’YA GEZİ DÜZENLEDİ

SANAYİ SİYESİ ESNAFI BURSA’YA GEZİ DÜZENLEDİ

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SANAYİ SİYESİ ESNAFI BURSA’YA GEZİ DÜZENLEDİ

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Esnafı Bursa’ya gezi düzenledi.
Bu haber 2021-11-14 23:07:16 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Esnafı Bursa’ya gezi düzenledi. Bursa’ya İznik üzerinden giderken İznik’teki tarihi ve turistik yerleri gezdiler.

Daha sonra Bursa’ya giden esnaf kafilesi buradaki tarihi ve  turistik tesisleri de gezerek güzel bir hafta sonu geçirdiler.

Dernek Başkanı Ömer Çetin başkanlığında yapılan gezinin oldukça yararlı bir gezi olduğunu belirten başkan Ömer Çetin Sarı tarihimizden bir kesiti gezdik gördük bilgiler edindik. Gelecek yıl yurdumuzun başka bir yöresini gezip görmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz dedi.
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